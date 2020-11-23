Сьогодні у Києві визирне сонце і потеплішає до +6°
Опадів у столиці не очікується.
У понеділок, 23 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до +6°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
В Україні потеплішає, у деяких областях - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +3°, а вдень повітря прогріється максимум до +6°. Опадів не очікується.
Вітер західного напрямку зі швидкістю до 5,9 м/с.
Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.
Народний прогноз на 23 листопада
23 листопада — день пам'яті апостолів Ераста та Родіона, Олімпа, Сосіпатра, Ореста, Костянтина і Юрія. Ераст на все здатний: і на холод, і на голод, і на хуртовину. З Ераста чекай міцного насту. Якщо цього дня на деревах іній лежить зранку, то міцному зимовому шляху довго не бути. До Введення (4 грудня) так і будуть морози змінятися відлигою, на дорогах збережеться осіннє бездоріжжя. Якщо день починався великим туманом, то чекали відлигу.
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- Вінниця+5°... +2°
- Дніпро+4°... -1°
- Донецьк+3°... -2°
- Житомир+5°... +2°
- Запоріжжя+2°... -2°
- Івано-Франківськ+7°... +2°
- Київ+6°... +3°
- Кропивницький+4°... +1°
- Луганськ+1°... -2°
- Луцьк+5°... +3°
- Львів+5°... +1°
- Миколаїв+5°... 0°
- Одеса+7°... +2°
- Полтава+3°... +1°
- Рівне+5°... +2°
- Сімферополь+7°... +5°
- Суми+3°... 0°
- Тернопіль+5°... +3°
- Харків+3°... -1°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницький+5°... +2°
- Черкаси+6°... +3°
- Чернігів+6°... +3°
- Чернівці+6°... +3°