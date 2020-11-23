Сьогодні у Києві визирне сонце і потеплішає до +6°

Опадів у столиці не очікується.

У Києві сьогодні - без опадів / Фото REUTERS

У понеділок, 23 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до +6°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе +3°, а вдень повітря прогріється максимум до +6°. Опадів не очікується.

Вітер західного напрямку зі швидкістю до 5,9 м/с.

Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.

Народний прогноз на 23 листопада

23 листопада — день пам'яті апостолів Ераста та Родіона, Олімпа, Сосіпатра, Ореста, Костянтина і Юрія. Ераст на все здатний: і на холод, і на голод, і на хуртовину. З Ераста чекай міцного насту. Якщо цього дня на деревах іній лежить зранку, то міцному зимовому шляху довго не бути. До Введення (4 грудня) так і будуть морози змінятися відлигою, на дорогах збережеться осіннє бездоріжжя. Якщо день починався великим туманом, то чекали відлигу.

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