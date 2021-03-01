Перший день весни в Україні розпочнеться дощами: прогноз погоди на сьогодні (карта)
Майже по всій Україні буде хмарно.
У понеділок, 1 березня, практично по всій країні очікується похмура погода. західну і південну частини зачеплять дощі. Температура вдень підвищиться до +8°, у центральних областях не очікується вище +4°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
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- У Києві - хмарно, температура повітря вночі +1°, вдень +4°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі 0°, вдень +5°.
- У Львові у понеділок очікується хмарність, вночі -2°, вдень +6°.
- У Луцьку - хмарно, вночі -1°, вдень +6°.
- У Рівному в понеділок очікується хмарна погода, вночі -1°, вдень +4°.
- У Тернополі 1 березня вночі буде -1°, вдень +4°, дощ.
- У Хмельницькому сьогодні буде хмарно, вночі -1°, вдень +4°.
- В Івано-Франківську сьогодні дощ, вночі -2°, вдень +8°.
- У Чернівцях у понеділок - хмарно з проясненнями, дощ, вночі 0°, вдень +6°.
- У Вінниці сьогодні хмарно, -1°...+4°.
- У Житомирі в понеділок - хмарно, температура вночі +1°, вдень +4°.
- У Черкасах - хмарно, вночі -1°, вдень +3°.
- У Кропивницькому - похмуро, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Полтаві сьогодні хмарна погода, температура повітря -1°...+4°.
- В Одесі 1 березня - хмарно, температура вночі 0°, вдень +6°.
- У Херсоні в понеділок вночі -2°, вдень +5°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві сьогодні буде дощ, вночі -1°, вдень +5°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +4°.
- У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -1°...+4°.
- У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +3°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +4°.
- У Сімферополі в понеділок буде хмарно, -3°...+3°.
- У Краматорську - суцільна хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.
- У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вночі -3°, вдень +4°.
Народні прикмети 1 березня
1 березня - в народі позначено днем бога Ярила. У цей день прийнято не працювати, а влаштовувати гулянки на честь приходу весни. Але якщо десь чується зяблик - значить, весна буде холодною.
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Погода в Україні
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+4°... -3°
- Донецьк+4°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+4°... -4°
- Івано-Франківськ+8°... -2°
- Київ+4°... +1°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+4°... -4°
- Луцьк+6°... -1°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+5°... -1°
- Одеса+6°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Рівне+4°... -1°
- Сімферополь+3°... -3°
- Суми+4°... -1°
- Тернопіль+4°... -1°
- Харків+3°... -2°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницький+4°... -1°
- Черкаси+3°... -1°
- Чернігів+5°... 0°
- Чернівці+6°... 0°
+7°
Погода Стерлінг - хмарно, невеликий дощ
Відчувається як:+7 °
Мін./mакс. температура:-2° / +14°
Вологість:63 %
Тиск:750 мм
Вітер: 7.8 м/с
Ймовірність опадів:62 %
Схід:06:42
Захід18:02
Видимість:9 км
Фаза місяця:
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