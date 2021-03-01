Перший день весни в Україні розпочнеться дощами: прогноз погоди на сьогодні (карта)

Майже по всій Україні буде хмарно.

Кілька областей накриють дощі / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 1 березня, практично по всій країні очікується похмура погода. західну і південну частини зачеплять дощі. Температура вдень підвищиться до +8°, у центральних областях не очікується вище +4°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві - хмарно, температура повітря вночі +1°, вдень +4°.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі 0°, вдень +5°.

У Львові у понеділок очікується хмарність, вночі -2°, вдень +6°.

У Луцьку - хмарно, вночі -1°, вдень +6°.

У Рівному в понеділок очікується хмарна погода, вночі -1°, вдень +4°.

У Тернополі 1 березня вночі буде -1°, вдень +4°, дощ.

У Хмельницькому сьогодні буде хмарно, вночі -1°, вдень +4°.

В Івано-Франківську сьогодні дощ, вночі -2°, вдень +8°.

У Чернівцях у понеділок - хмарно з проясненнями, дощ, вночі 0°, вдень +6°.

У Вінниці сьогодні хмарно, -1°...+4°.

У Житомирі в понеділок - хмарно, температура вночі +1°, вдень +4°.

У Черкасах - хмарно, вночі -1°, вдень +3°.

У Кропивницькому - похмуро, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Полтаві сьогодні хмарна погода, температура повітря -1°...+4°.

В Одесі 1 березня - хмарно, температура вночі 0°, вдень +6°.

У Херсоні в понеділок вночі -2°, вдень +5°, мінлива хмарність.

У Миколаєві сьогодні буде дощ, вночі -1°, вдень +5°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +4°.

У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -1°...+4°.

У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +3°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +4°.

У Сімферополі в понеділок буде хмарно, -3°...+3°.

У Краматорську - суцільна хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.

У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вночі -3°, вдень +4°.

Прогноз погоди на 1 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 1 березня

1 березня - в народі позначено днем бога Ярила. У цей день прийнято не працювати, а влаштовувати гулянки на честь приходу весни. Але якщо десь чується зяблик - значить, весна буде холодною.

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