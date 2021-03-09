Холод не відступає: завтра кілька областей України накриє сніг (карта)

Температура вдень не підніметься вище +3°.

Завтра в західних регіонах знову буде сніжно / фото УНІАН

У середу, 10 березня, в південно-західних областях України, а також в Сімферополі очікується сніг. На решті території - мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень триматиметься на рівні -1°...+3°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -6°, вдень +1°.

У Чернігові - сонячно, температура повітря вночі -9°, вдень +1°.

У Львові в середу очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -9°, вдень +2°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень 0°.

У Рівному в середу - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень -1°.

У Тернополі 10 березня вночі буде -4°, вдень 0°, сніг.

У Хмельницькому завтра буде сніжно, вночі -5°, вдень -1°.

В Івано-Франківську завтра буде сніг, вночі -6°, вдень +2°.

У Чернівцях у середу - дощ, вночі -3°, вдень +3°.

У Вінниці завтра сніг, -8°...-1°.

У Житомирі в середу-хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -5°, вдень +1°.

У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -9°, вдень -1°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -1°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -7°...-1°.

В Одесі 10 березня - хмарно, температура вночі -4°, вдень +2°.

У Херсоні в середу вночі -5°, вдень +2°, хмарно.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень +2°.

У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -6°, вдень 0°.

У Сумах завтра малохмарно, температура повітря -9°...-1°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -8°, вдень -1°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -8°, вдень -1°.

У Сімферополі в середу очікується сніг, -5°...+3°.

У Краматорську - невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень -9°.

У Сєвєродонецьку - мінлива хмарність, температура вночі -9°, вдень 0°.

Прогноз погоди в Україні на 10 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 10 березня

10 березня повинні прилетіти граки. Якщо вони прилетіли, то через місяць розтане сніг. Якщо домашні тварини чхають, значить, буде потепління.

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