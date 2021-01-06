На Різдво Україну заллє дощами, температура підвищиться до +14° (карта)

У деяких областях завтра визирне сонце.

Завтра в Україні буде теплий дощовий день / фото УНІАН

У четвер, на Різдво, 7 січня, всю Україну, крім північно-західних областей, заллє дощами. Місцями навіть визирне сонце! Температура вдень протримається на рівні + 2°...+14°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра дощ, температура повітря вночі 0°, вдень +3°.

У Чернігові - дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +3°.

У Львові у четвер - мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +4°.

У Луцьку очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +3°.

У Рівному в четвер також мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +3°.

У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень +3°, мінлива хмарність, можлива злива.

У Хмельницькому завтра вночі -2°, вдень +2°, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ.

В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, можливий невеликий дощ, вночі -2°, вдень +6°.

У Чернівцях у четвер - мінлива хмарність, злива, вночі -2°, вдень +5°.

У Вінниці завтра дрібний дощик, -3°...+3°.

У Житомирі в четвер буде дощ, температура вночі -1°, вдень +2°.

У Черкасах вночі +1°, вдень +5°, дощ.

У Кропивницькому - хмарно, дощ, температура вночі 0°, вдень +6°.

У Полтаві завтра дощ, температура повітря +1°...+6°.

В Одесі 7 січня - хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі +1°, вдень +8°.

У Херсоні в четвер вночі 0°, вдень +8°, дощ.

У Миколаєві завтра дощ, вночі 0°, вдень +8°.

У Запоріжжі - дощ, температура вночі 0°, вдень +7°.

У Сумах завтра злива, температура повітря +1°...+4°.

У Харкові - злива, температура вночі +2°, вдень +5°.

У Дніпрі - дощ, температура вночі 0°, вдень +6°.

У Сімферополі в четвер буде мінлива хмарність і дощ, +2°...+14°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі +3°, вдень +6°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі +4°, вдень +6°.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото УНІАН

7 січня - Різдво Христове. У цей день ходять від хати до хати, від родини до родини колядники, сповіщають про Різдвяні свята, бажаючи господарям щастя, здоров’я, достатку День на Різдво сонячний — дорід на хліб. Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре вродить ярина, особливо ячмінь. Заметіль на Різдво — бджоли будуть гарно роїтися. Іній на дві неділі перед Різдвом рясний — перед Петром (12 липня) на гречці буде рясний цвіт. Морозів різдвяних нема — весна буде холодна. Ніч на Різдво світла — будуть несучі кури, темна — молочні корови, а завірюхою — бджоли будуть добре роїтися; небо зоряне — врожай на горох і сочевицю. Різдво збігається з настанням молодика — рік буде неврожайний. Тепло на Різдво — весна буде холодна. Яка погода після Різдва, така буде й після Петра: як по Різдві, так і по Петрові.

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