На Різдво Україну заллє дощами, температура підвищиться до +14° (карта)
У деяких областях завтра визирне сонце.
У четвер, на Різдво, 7 січня, всю Україну, крім північно-західних областей, заллє дощами. Місцями навіть визирне сонце! Температура вдень протримається на рівні + 2°...+14°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Погода ускладюється: синоптик назвала області, де на Різдво випаде сніг
- У Києві завтра дощ, температура повітря вночі 0°, вдень +3°.
- У Чернігові - дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +3°.
- У Львові у четвер - мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +4°.
- У Луцьку очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +3°.
- У Рівному в четвер також мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +3°.
- У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень +3°, мінлива хмарність, можлива злива.
- У Хмельницькому завтра вночі -2°, вдень +2°, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ.
- В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, можливий невеликий дощ, вночі -2°, вдень +6°.
- У Чернівцях у четвер - мінлива хмарність, злива, вночі -2°, вдень +5°.
- У Вінниці завтра дрібний дощик, -3°...+3°.
- У Житомирі в четвер буде дощ, температура вночі -1°, вдень +2°.
- У Черкасах вночі +1°, вдень +5°, дощ.
- У Кропивницькому - хмарно, дощ, температура вночі 0°, вдень +6°.
- У Полтаві завтра дощ, температура повітря +1°...+6°.
- В Одесі 7 січня - хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі +1°, вдень +8°.
- У Херсоні в четвер вночі 0°, вдень +8°, дощ.
- У Миколаєві завтра дощ, вночі 0°, вдень +8°.
- У Запоріжжі - дощ, температура вночі 0°, вдень +7°.
- У Сумах завтра злива, температура повітря +1°...+4°.
- У Харкові - злива, температура вночі +2°, вдень +5°.
- У Дніпрі - дощ, температура вночі 0°, вдень +6°.
- У Сімферополі в четвер буде мінлива хмарність і дощ, +2°...+14°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі +3°, вдень +6°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі +4°, вдень +6°.
7 січня - Різдво Христове. У цей день ходять від хати до хати, від родини до родини колядники, сповіщають про Різдвяні свята, бажаючи господарям щастя, здоров’я, достатку День на Різдво сонячний — дорід на хліб. Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре вродить ярина, особливо ячмінь. Заметіль на Різдво — бджоли будуть гарно роїтися. Іній на дві неділі перед Різдвом рясний — перед Петром (12 липня) на гречці буде рясний цвіт. Морозів різдвяних нема — весна буде холодна. Ніч на Різдво світла — будуть несучі кури, темна — молочні корови, а завірюхою — бджоли будуть добре роїтися; небо зоряне — врожай на горох і сочевицю. Різдво збігається з настанням молодика — рік буде неврожайний. Тепло на Різдво — весна буде холодна. Яка погода після Різдва, така буде й після Петра: як по Різдві, так і по Петрові.
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- Вінниця+3°... -1°
- Дніпро+6°... -1°
- Донецьк+3°... +1°
- Житомир+3°... 0°
- Запоріжжя+7°... -1°
- Івано-Франківськ+4°... -2°
- Київ0°... -1°
- Кропивницький+4°... 0°
- Луганськ+2°... +1°
- Луцьк+5°... 0°
- Львів+5°... -1°
- Миколаїв+10°... +2°
- Одеса+8°... +4°
- Полтава+4°... 0°
- Рівне+4°... 0°
- Сімферополь+13°... +5°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+3°... 0°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницький+4°... 0°
- Черкаси+3°... +1°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+4°... -2°