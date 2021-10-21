У Лапландії місто Рованіємі, в якому знаходиться селище Санта-Клауса, засипало снігом.
Про це свідчать дані City of Rovaniemi.
Як видно на відео, прикрашене гірляндами селище Санти опинилося в справжній сніговій казці - його густо запорошило снігом.
За даними Укргідрометцентру, на північ Скандинавії прийшла справжня зимова погода зі снігом, яку забезпечив потужний циклон.
Нагадаємо, цього року перший сніг в Україні випав ще у вересні.
Зазначимо, за прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.
За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.
Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.
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