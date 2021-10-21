Над Фінляндією розмістився потужний циклон.

У Лапландії місто Рованіємі, в якому знаходиться селище Санта-Клауса, засипало снігом.

Про це свідчать дані City of Rovaniemi.

Як видно на відео, прикрашене гірляндами селище Санти опинилося в справжній сніговій казці - його густо запорошило снігом.

За даними Укргідрометцентру, на північ Скандинавії прийшла справжня зимова погода зі снігом, яку забезпечив потужний циклон.

Нагадаємо, цього року перший сніг в Україні випав ще у вересні.

Зазначимо, за прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.

За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.

Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.

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Автор: Катерина Лиманська