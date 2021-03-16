Синоптик попередив про наближення негоди: Україну накриють дощі, холод та сильний вітер
У Вінницькій та Житомирській областях можливий сніг.
16-17 березня будуть дощовими, а 18-го очікується досить прохолодна погода.
Про це заявив провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.
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За його словами, найближчими днями Україну накриє циклон, який принесе похолодання, дощі і посилення вітру на велику територію країни, крім заходу і півночі.
"16-17 березня буде приблизно -3... +3 градуси і опади переважно у вигляді дощу", - говорить синоптик.
Над Вінницькою та Житомирською областями пройде більш холодна смуга циклону, тому в цих регіонах можливий сніг, попередив Мурмило.
"Вночі буде мокрий сніг, вдень він розтане. Потім нічого серйозного. З 17 по 20 березня опадів не передбачається, але і тепла особливого не буде - звичайна березнева погода. Вночі близько 0 градусів, вдень - до +10... +12 градусів", - уточнив синоптик.
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