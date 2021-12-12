У деяких районах на Заході країни прогнозується налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах - ожеледиця.

Погода в Україні 13 грудня очікується місцями сніжною й морозною, а місцями холодною й дощовою.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у понеділок у західних областях йтиме сніг, а вночі місцями значний сніг. У окремих районах прогнозується налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах - ожеледиця. Вітер очікується північно-західний, 7-12 метрів на секунду.

"Температура вночі 0-5°C морозу, вдень близько 0°, у Карпатах протягом доби 3-8° морозу", - йдеться в повідомленні.

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Тим часом на Півночі, Півдні та в більшості центральних областей ітиме дощ, при цьому в північних районах місцями з мокрим снігом. А ось у східних регіонах опадів не прогнозується.

Температура повітря протягом доби буде від нуля до п'яти градусів тепла, у східних областях вночі 1-5° морозу, вдень на Півдні 5-10° тепла. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

А на Київщині 13 грудня буде дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі та вдень коливатиметься в межах 2-4 градусів тепла. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Як повідомляв УНІАН, раніше синоптики розповіли, яка погода очікується в Україні в другій половині грудня. Зокрема, на День святого Миколая температура повітря ненадовго знизиться.

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Автор: Олександр Топчій