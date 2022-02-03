Центральну частину США накрив сильний зимовий шторм. Він приніс з собою снігопади, крижаний дощ і поривчастий вітер.
Про це повідомляє Reuters.
Національна метеорологічна служба США оголосила попередження про шторм на великій території: від Техасу і Колорадо через Середній Захід до Північного Нью-Йорка.
Як прогнозують синоптики, в деяких регіонах може випасти до 30 сантиметрів опадів, а швидкість вітру посилиться до 64 км/год.
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Через негоду було скасовано близько 2400 рейсів.
Шторм також змусив безліч шкіл скасувати заняття.
Як прогнозують синоптики, в деяких регіонах температура впаде на 15-25 градусів нижче середнього.
Нагадаємо, раніше на східному узбережжі США вибухнула найсильніша за останні чотири роки снігова буря.