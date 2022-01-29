Буря може спричинити "вибуховий циклон".

На східному узбережжі США вирує снігова буря, яку вважають найсильнішою за останні чотири роки.

Експерти попереджають, що незабаром може початися так званий "вибуховий циклон", коли відбувається різке падіння тиску, що супроводжується сильним вітром та сильними опадами. Є також ймовірність, що через низьку температуру у Флориді почнуть падати з дерев ящірки-ігуани, повідомляє Російська служба ВВС.

У Нью-Йорку випало вже близько 30 см снігу, а у Бостоні розмір снігового покриву може досягти 61 см (попередній рекорд – 70 см снігу – було встановлено у цьому місті у 2003 році). У прибережних районах влада попереджає про можливі повені. В інших областях очікуються пориви вітру ураганної сили.

A snow storm hit the northeast coast of the United States. The blizzard is expected to continue in the coming hours, with rainfall likely to set a record. #Boston. USA #snow#snowfall#snowstorm#winter#blizzardpic.twitter.com/HJpVSc2fLg — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 29, 2022

Надзвичайний стан оголошено у штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Род-Айленд та Вірджинія.

Через погану погоду вранці в суботу близько 80 тис. домогосподарств у штаті Массачусетс залишилися без електрики. Також скасовано близько 5 тис. внутрішніх авіарейсів, які планувалися на вихідні.

LIVE update from #blizzard condition on Race Point at the tip of Cape Cod, MA. I plan to be on top of this dune when the sting jet rips through. Stay safe out here #bombcyclone@accuweather@ryanhallyallpic.twitter.com/1DOL04BKg6 — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) January 29, 2022

За словами експертів, найближчим часом на східному узбережжі США може виникнути метеорологічне явище, відоме як "вибуховий циклон", його іноді також називають "погодною бомбою", тому процес формування такого циклону американські вчені прозвали "бомбогенезом".

Це означає, що холодне повітря змішається з теплими повітряними масами з моря, внаслідок чого атмосферний тиск швидко впаде. Тоді утворюється циклон, що викликає сильний вітер та рясні опади. Для того, щоб циклон віднесли до розряду "вибухових", тиск у його центрі має впасти на 24 мілібари за 24 години.

Втім, як зазначає американська телекомпанія CBS, такі явища в США відбуваються кілька разів на рік, а останній "вибуховий циклон" вдарив по східному узбережжю 27 жовтня минулого року.

Крім штату Массачусетс, шторм накрив снігом Нью-Джерсі, Філадельфію та інші райони.

По всьому північному сході США вперше з 2018 року діє штормове попередження.

Очікується, що у Флориді через різке падіння температури увійдуть у ступор і почнуть падати з дерев ящірки-ігуани. Це неодноразово відбувалося в минулому.

Місцеві журналісти навіть публікують мапу регіону, де можливий ігуанопад. А місцеве відомство з охорони дикої природи дає поради, як поводитися з тваринами, що впали.

Серед рекомендацій: у жодному разі не приносити їх додому або в автомобіль (вони можуть розтанути і застосувати свої гострі зуби та пазурі), не переносити тварин в іншу місцевість (це буде порушенням закону), якщо вони дуже заважають власникам будинків, їх можна гуманно вбити (у Флориді закон їхнє життя не захищає, але жорстокість щодо ігуан виявляти не можна).

Снігові бурі в Туреччині, Греції та Ізраїлі - що відомо

24 січня суворий погодний фронт також обрушився на Грецію, принісши з собою морози і снігопади. Сильний снігопад накрив столицю Греції - Афіни.

25 січня в аеропорту Стамбула через сильний снігопад було скасовано низку рейсів, у тому числі і в Україну. Літаки в стамбульському аеропорту простоювали тоді більше 20 годин. Снігом засипало злітно-посадочні смуги, а під товщею снігу обвалився дах одного з ангарів.

Через негоду у Стамбулі скоротили час роботи державних установ і торгових центрів. За даними управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих, близько 4600 осіб опинилися в скрутному становищі через погодні умови, більше 6700 осіб були доставлені в притулки, а нужденним були доставлені тисячі контейнерів з продовольством.

Також Ізраїль накрив потужний снігопад. Через снігову бурю "Ельпіс" закриті курорти та перекриті дороги. Сніговий покрив досягає товщини у 20 см.

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