Сніговий покрив досягає 20 сантиметрів.

Ізраїль накрив потужний снігопад. Через снігову бурю "Ельпіс" закриті курорти та перекриті дороги.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Сніг випав в Єрусалимі й на більшій території країни. Сніговий покрив досягає товщини у 20 см.При цьому в столиці автобуси не вийшли на маршрути.

Сильні снігопади тривають і в гірських районах. Так, на горі Хермон закрили для відвідувачів курорт. Сніг йде й на інших вершинах Голанських висот та Верхньої Галілеї.

У мережі опублікували відео снігопаду біля Стіни Плачу в Єрусалимі, що зачаровує.

Станом на ранок 27 січня поліція заявила про перекриття низки трас у зв'язку з погодними умовами. Крім того, освітні установи в гірських районах закрили, а заняття проводяться в дистанційному режимі.

Метеослужба Ізраїлю повідомляє, що в четвер, 27 січня, очікуються дощі, часом з грозами і градом. Можливі підтоплення і повені.

Згідно з прогнозом, снігопад очікується на Гермоні і на пагорбах Голанських висот і верхньої Галілеї. Сильний вітер і шторм на узбережжі Середземного моря.

Температура повітря в Єрусалимі опуститься до 0-6 градусів, в Тель-Авіві – 11-14, в Хайфі – 7-11, а в Ейлаті – 8-16.

Снігові бурі в Туреччині та Греції - що відомо

24 січня суворий погодний фронт також обрушився на Грецію, принісши з собою морози і снігопади. Сильний снігопад накрив столицю Греції-Афіни.

25 січня в аеропорту Стамбула через сильний снігопад було скасовано низку рейсів, у тому числі і в Україну. Літаки в стамбульському аеропорту простоювали тоді більше 20 годин. Снігом засипало злітно-посадочні смуги, а під товщею снігу обвалився дах одного з ангарів.

Через негоду у Стамбулі скоротили час роботи державних установ і торгових центрів. За даними управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих, близько 4600 осіб опинилися в скрутному становищі через погодні умови, більше 6700 осіб були доставлені в притулки, а нужденним були доставлені тисячі контейнерів з продовольством.

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