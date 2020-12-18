Потужні снігопади тривають: у Японії на трасі замело понад тисячу автомобілей (фото, відео)

За прогнозами, снігопади триватимуть до кінця тижня.

Автівки виявилися зблокованими на трасі / Фото REUTERS

Потужні снігопади тривають у Японії. На одній із трас на Токіо замело понад тисячу автівок.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Щонайменше троє водіїв потрапили до лікарні. Нині комунальники та пожежники розчищають дорогу та витягають машини. А військові доставляють на місце їжу, бензин та теплі ковдри. Величезні затори й на інших трасах у регіоні. Один із них розтягнувся на 16 кілометрів. Тим часом через обриви ліній електропередач, понад 10 тисяч осель залишаються без світла. Щоб зарадити ситуації, уряд уже збирається на позачергове засідання. За прогнозами, снігопади триватимуть до кінця тижня.

Потужні снігопади у Японії: що відомо

Близько 1,2 метра снігу випало за добу 16 грудня в японських префектурах Гумма і Ніїгата. Через негоду постраждали 13 осіб.

У зв'язку з цим десятки автомобілів виявилися заблоковані на трасах - утворився транспортний колапс.

Авіакомпанії Японії через снігопади скасували 54 внутрішніх авіарейси. Постраждали від мінливостей погоди в основному авіаційні маршрути, що зв'язують міста Токіо і Осака з островом Хоккайдо, і префектурами Акіта і Аоморі на півночі острова Хонсю.

Влада регіонів просить жителів через ожеледицю на дорогах утриматися від поїздок на особистому транспорті.

За даними телекомпанії NHK, за три дні випало близько 2-х метрів снігу.