Вітер в країну приніс шторм "Аврора".

На Францію сьогодні вночі налетів шторм "Аврора", який приніс з собою дощ і потужний вітер.

Про це повідомлять The Connexion.

Як повідомляється, в Нормандії зафіксували швидкість вітру в 175 км/год. у деяких регіонах оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки, очікується вітер зі швидкістю до 110 км/год.

За даними видання, екстремальна погода призвела до відключення електрики у 250000 будинків. У Нормандії, Гранд-Ест і Іль-де-Франс зупинені поїзди.

Місцевим жителям рекомендували стежити за повідомленнями влади й не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Нагадаємо, на сьогодні, 21 жовтня в Україні через потужний вітер оголосили штормове попередження.

"Вдень 21 жовтня в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - попередили в Укргідрометцентрі.

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Автор: Катерина Лиманська