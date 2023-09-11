Рятувальники намагаються знайти тих, хто вижив через дві доби після землетрусу.

У Марокко тривають пошуково-рятувальні роботи після смертоносного землетрусу, який струсонув країну два дні тому. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, на допомогу місцевим рятувальникам також прибули пошукові групи з Іспанії та Великобританії. Вони об'єднали зусилля, щоб знайти тих, хто вижив після землетрусу магнітудою 6,8, який стався пізно ввечері в п'ятницю в 72 км на південний захід від Марракеша.

За даними агентства, багато тих, хто вижив, провели третю ніч на вулиці, їхні будинки були зруйновані або стали небезпечними в результаті найсильнішого землетрусу в Марокко, принаймні, з 1900 року. Кількість загиблих, за останніми даними, зросла до 2122, а 2421 людина отримала поранення.

Поступово проявляється збиток, нанесений культурній спадщині Марокко. Будівлі в історичній частині Марракеша, внесеної до Списку Всесвітньої спадщини, були пошкоджені. Повідомляється, що землетрус також завдав серйозної шкоди історично значущій мечеті Тінмел XII століття.

Оскільки багато будинків були побудовані з глиняної цегли та деревини або цементу та шлакобетонних блоків, конструкції легко руйнувалися. Це був найсмертоносніший землетрус у цій північноафриканській країні з 1960 року, коли в результаті сильного поштовху загинуло щонайменше 12000 осіб.

Як повідомляється, Марокко задіяло армію, яка підсилює пошуково-рятувальні команди, забезпечує людей питною водою і роздає їжу, намети і ковдри.

Землетрус у Марокко - що відомо

8 вересня в Марокко стався сильний землетрус магнітудою 6,8. Буквально через 19 хвилин пішов ще один підземний поштовх магнітудою 4,9. Епіцентр землетрусу знаходився на відносно невеликій глибині, приблизно в 72 км на північний захід від Марракеша.

Спочатку повідомлялося про 600 загиблих, потім ця цифра швидко збільшувалася. Землетрус спричинив значні руйнування і вбив тисячі людей.

Фахівці кажуть, що після землетрусу вже відбулися десятки афтершоків, максимальний з яких був магнітудою 5.

Деякі частини відомих у всьому світі червоних стін, які оточують старий центр Марракеша, вперше закладених на початку 12 століття, також зазнали руйнувань.

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