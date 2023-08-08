Вже майже півтори тисячі осіб евакуйовано через поширення вогню.

У Португалії фіксують аномально високу температуру. Через спеку країну охопили масштабні лісові пожежі - почалася евакуація місцевих жителів.

За даними Euractiv, на півдні країни полум'я випалило тисячі гектарів землі. З метою обережності евакуювали близько 1400 осіб.

Лісова пожежа, з якою зараз борються понад 800 рятувальників, почалася в суботу в муніципалітеті Одеміра, але з тих пір поширилася на південь у бік Алгарве - одного з головних туристичних напрямків Португалії.

Відео дня

Високі температури і сильний вітер ускладнюють боротьбу з полум'ям, яке вже знищило близько 6700 гектарів землі.

Загалом 19 сіл, чотири туристичні об'єкти та кемпінг були евакуйовані з міркувань обережності. За даними влади, кілька доріг перекриті.

Сьогодні в трьох районах на півночі Португалії був оголошений червоний рівень небезпеки, оскільки очікується, що температура в північному місті Каштелу-Бранку досягне +41°.

За даними Publico, в місті Сантарем недалеко від Лісабона, 7 серпня зафіксували температурний рекорд для країни за 2023 рік. Стовпчики термометрв у тіні показали +46,4°C.

Спека в Європі - що відомо

Країни Південної Європи, такі як Португалія, борються з рекордними температурами під час піку літнього туристичного сезону.

Вчені кажуть, що хвилі тепла стають частішими та інтенсивнішими через зміну клімату.

Як повідомляв УНІАН, цього року через спеку та лісові пожежі також постраждали Греція, Туреччина, Сицилія і Алжир.

Вас також можуть зацікавити новини: