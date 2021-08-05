Китайські туристи подорожували Білоруссю й опинилися в самому центрі стихії. Їм вдалося зняти все на камеру.

У Білорусі туристи з Китаю випадково стали свідками стихії, що розбушувалася. Їм вдалося зняти, як ураган за лічені секунди повалив десятки дерев.

Про це повідомляє Белновости.

Як повідомляється, інцидент стався у Вітебській області. Там ураганний вітер ламав дерева, немов сірники. Чимало з них звалилося, в тому числі на автотрасу Р-20, по якій в той час на автомобілі їхали китайські туристи.

На відео зображено буяння урагану у всій його потужності: дерева падають одне за іншим, як скошені.

У момент, коли автомобіль зупинився, на камери потрапило, як вітром вивертає дерева і ламає їх. Сучки та гілки літали в повітрі.

Смертельний ураган у Львові

2 серпня у Львові через падіння дерева в парку загинули хлопець і дівчина, які сиділи на лавці.

Як дізнався УНІАН, це було перше побачення пари. Шансу вижити у них не було - "швидка", яка приїхала на виклик, лише констатувала смерть. А тіла загиблих з-під дерева довелося витягувати рятувальникам.

Хлопець був курсантом Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Звали його Андрій Свояк. Він родом з Вінницької області, всього рік тому вступив до академії та мріяв стати професійним військовим.

Всього через негоду тоді знеструмленими залишилися понад півтисячі населених пунктів в Україні. Найбільше постраждали західні регіони.

Автор: Катерина Лиманська