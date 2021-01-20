Негода продовжується: Карпати засипало снігом, а на сході холод до -25° (фото)
У гірських районах Львівської та Закарпатської областей випало до 20 сантиметрів снігу.
В Україні, не дивлячись на прогнози щодо потепління, продовжуються морози та снігопади.
Так, сьогодні вночі в гірських районах Львівської та Закарпатської областей випало до 20 сантиметрів снігу. У Тернопільській області - до 8 см, невеликий сніг у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.
В Україну йдуть потужні снігопади: названо точні дати
Як повідомляється, температура повітря на заході -6°...-9°, на решті територій країни від -13° до -25°.
Погода в Україні на сьогодні
За повідомленням Укргідрометцентру, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у західних областях та в Криму невеликий сніг, вдень місцями з дощем; на Закарпатті значний сніг.
На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно південний 5-10 м/с.
Температура повітря вночі -15°...-20°, вдень -5°...-10°, у північно-східних і східних областях вночі -21°...-26°, вдень -12°...-17°, на заході країни та в Криму вночі -4°...-9°, вдень -2°...+3°.
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