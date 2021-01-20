Негода продовжується: Карпати засипало снігом, а на сході холод до -25° (фото)

У гірських районах Львівської та Закарпатської областей випало до 20 сантиметрів снігу.

В Україні тривають морози / фото ua.depositphotos.com

В Україні, не дивлячись на прогнози щодо потепління, продовжуються морози та снігопади.

Так, сьогодні вночі в гірських районах Львівської та Закарпатської областей випало до 20 сантиметрів снігу. У Тернопільській області - до 8 см, невеликий сніг у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

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Як повідомляється, температура повітря на заході -6°...-9°, на решті територій країни від -13° до -25°.

Погода в Україні на сьогодні

За повідомленням Укргідрометцентру, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у західних областях та в Криму невеликий сніг, вдень місцями з дощем; на Закарпатті значний сніг.

На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -15°...-20°, вдень -5°...-10°, у північно-східних і східних областях вночі -21°...-26°, вдень -12°...-17°, на заході країни та в Криму вночі -4°...-9°, вдень -2°...+3°.

Сніг на горі Піп Іван у Карпатах / фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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