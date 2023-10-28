Йдеться про дитинець-фортецю 10 століття у Рівненській області.

В Україні шквальний вітер продовжує завдавати руйнувань та трагедій: після загибелі двох людей на Київщині стало відомо, що стихія також зачепила середньовічну пам'ятку волинян - Дубенський замок, який вперше виник як фортеця ще у 10 столітті.

В день 28 жовтня в ДСНС повідомили, що через негоду було пошкоджено дах відомого Рівненського замку, який наразі входить до комплексу Державного історико-культурного Дубенського заповідника.

"Рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху Дубенського замку на площі 200 м2, що були пошкоджені внаслідок сильного вітру", - йдеться у повідомленні екстренної служби.

Більше про Дубенський замок

Офіційною датою спорудження Дубенського замку вважається 1492 рік, який припав на період пізнього середньовіччя на території України. До цієї дати він існував як дитинець літописного Дубна. Вважається, що цю фортецю волиняни побудували у 10 столітті. Під час монгольскої навали (1240-1241 роки) дитинець було зруйновано. Вперше його відбудували, спочатку під виглядом дерев'яно-земляного укріплення, за правління князя Федора Островського. Однак недостатня міцність дерев'яних стін і укріплень змусила князя згодом добудувати замок, перетворивши його на кам'яну фортецю. Після цього пам'ятку ще кілька разів реконструювали.

Археологічні розкопки та вивчення територій Дубенського замку розпочалися у 1995 році. Тоді археологи підтвердили, що замок існував на території України ще з 10 століття. Він вважається важливою пам'яткої української історії, культури та археології.

Напередодні синоптики попередили українців про сильний вітер

27 жовтня Укргідрометцентр оголосив про небезпечні метеорологічні явища не території України. Зокрема, I рівень небезпеки на 28 жовтня оголосили для Київщини. Синоптики попереджали, що в Україні змінюється роза вітрів - з південно-західного напрямку на північно-західний. Максимальні пориви вітру прогнозували швидкістю до 17-22 м/с.

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