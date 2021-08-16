В Японії після виверження підводного вулкана виявили новий острів.
Про відкриття в понеділок 16 серпня, повідомила Державна берегова охорона, пише Kyodo News.
Виверження вулкана почалося у п'ятницю за 50 км на південь від острова Івото, розташованого приблизно за 1 200 км на південь від Токіо, на території групи тихоокеанських островів Огасавара. Берегова охорона виявила новостворений острів, коли в неділю спостерігала за виверженням з повітря.
Новий острів з'явився неподалік від Івото. У нього С-подібна форма і діаметр близько 1 км.
— 海上保安庁 (@JCG_koho) August 16, 2021
Японське метеорологічне агентство випустило попередження про дим і велику кількість попелу в довколишніх водах, оскільки очікується, що активне виверження вулкана продовжиться.
Раніше нові острови в цій місцевості з'являлися в 1904, 1914 і 1986 роках. Усі вони зрештою виявилися затопленими. За даними берегової охорони, останній з цих трьох затонув приблизно за два місяці після виявлення.
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