Острів помітила берегова охорона, яка спостерігала за виверженням з повітря.

В Японії після виверження підводного вулкана виявили новий острів.

Про відкриття в понеділок 16 серпня, повідомила Державна берегова охорона, пише Kyodo News.

Виверження вулкана почалося у п'ятницю за 50 км на південь від острова Івото, розташованого приблизно за 1 200 км на південь від Токіо, на території групи тихоокеанських островів Огасавара. Берегова охорона виявила новостворений острів, коли в неділю спостерігала за виверженням з повітря.

Новий острів з'явився неподалік від Івото. У нього С-подібна форма і діаметр близько 1 км.

Японське метеорологічне агентство випустило попередження про дим і велику кількість попелу в довколишніх водах, оскільки очікується, що активне виверження вулкана продовжиться.

Раніше нові острови в цій місцевості з'являлися в 1904, 1914 і 1986 роках. Усі вони зрештою виявилися затопленими. За даними берегової охорони, останній з цих трьох затонув приблизно за два місяці після виявлення.

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Автор: Катерина Комолова