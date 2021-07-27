В Італії сильний град пошкодив сотні автомобілів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, негода налетіла раптово і тривала менш як годину та за цей час встигла наробити чималої шкоди.
Як повідомляється, на трасі між містами П`яченца та Парма утворився довжелезний затор. Потужні зливи з градом накрили усю північ Італії.
Негода в Україні
Як повідомляв Погода УНІАН, раніше на Миколаївщині випав град розміром з куряче яйце. Аномально величезні градини помітили в місті Южноукраїнськ.
Тиждень тому в Україні вирувала негода: затоплені цілі села, без світла залишилися понад 800 населених пунктів
Штормове попередження
Сьогодні, 27 липня, в західних областях України оголосили штормове попередження. Очікуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема грози, град та шквали.
"27 липня у західних областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Через погіршення погоди оголошено I рівень небезпечності.