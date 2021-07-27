Негода вирувала менш як годину, але встигла наробити лиха.

В Італії сильний град пошкодив сотні автомобілів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, негода налетіла раптово і тривала менш як годину та за цей час встигла наробити чималої шкоди.

Як повідомляється, на трасі між містами П`яченца та Парма утворився довжелезний затор. Потужні зливи з градом накрили усю північ Італії.

Негода в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, раніше на Миколаївщині випав град розміром з куряче яйце. Аномально величезні градини помітили в місті Южноукраїнськ.

Тиждень тому в Україні вирувала негода: затоплені цілі села, без світла залишилися понад 800 населених пунктів

Штормове попередження

Сьогодні, 27 липня, в західних областях України оголосили штормове попередження. Очікуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема грози, град та шквали.

"27 липня у західних областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Через погіршення погоди оголошено I рівень небезпечності.

Автор: Катерина Лиманська