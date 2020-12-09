Аномальна весна в Австралії: температура піднялася вище 40° (карта)
Сезон завершився сильною хвилею спеки наприкінці листопада.
В Австралії відбулася найтепліша весна за всю історію спостережень.
Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич на своїй сторінці в Facebook з посиланням на матеріал Kasha Patel, співробітника відділу Earth Observatory (NASA).
В Австралії цієї ночі зафіксували рекордно високу температуру (відео)
"Середня температура за період з вересня по листопад досягла 24,53°, що на 2,03° вище середніх багаторічних значень. Сезон почався з рекордно високих добових максимальних і мінімальних температур на початку вересня і завершився сильною хвилею спеки в кінці листопада", - написав він.
На наведеній нижче карті показані температури повітря в Австралії станом на 30 листопада 2020 року. Карта була отримана на основі моделі "Системи спостереження Землі Годдарда" (GEOS) і відображає температуру повітря на висоті 2 метри. Найтемніші червоні області - це місця, де температура вище 40°.
Лісові пожежі в Австралії
Лісові пожежі охопили унікальний острів в Австралії, місцевих жителів і туристів вирішено евакуювати.
Боротьба з пожежами на популярному серед туристів острові, розташованому біля узбережжя штату Квінсленд, триває вже шість тижнів.
Як повідомляється, повністю вигоріла половина острова - 83000 гектарів, що майже дорівнює площі Києва.
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