Аномальна весна в Австралії: температура піднялася вище 40° (карта)

Сезон завершився сильною хвилею спеки наприкінці листопада.

В Австралії - аномальна спека / Фото REUTERS

В Австралії відбулася найтепліша весна за всю історію спостережень.

Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич на своїй сторінці в Facebook з посиланням на матеріал Kasha Patel, співробітника відділу Earth Observatory (NASA).

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"Середня температура за період з вересня по листопад досягла 24,53°, що на 2,03° вище середніх багаторічних значень. Сезон почався з рекордно високих добових максимальних і мінімальних температур на початку вересня і завершився сильною хвилею спеки в кінці листопада", - написав він.

На наведеній нижче карті показані температури повітря в Австралії станом на 30 листопада 2020 року. Карта була отримана на основі моделі "Системи спостереження Землі Годдарда" (GEOS) і відображає температуру повітря на висоті 2 метри. Найтемніші червоні області - це місця, де температура вище 40°.

Найтемніші плями - найвища температура / Карта була отримана на основі моделі "Системи спостереження Землі Годдарда" (GEOS)

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі охопили унікальний острів в Австралії, місцевих жителів і туристів вирішено евакуювати.

Боротьба з пожежами на популярному серед туристів острові, розташованому біля узбережжя штату Квінсленд, триває вже шість тижнів.

Як повідомляється, повністю вигоріла половина острова - 83000 гектарів, що майже дорівнює площі Києва.