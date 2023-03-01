Синоптик пише, що, судячи з температури повітря, весна й справді прийшла.

У четвер, 2 березня, в Україні опадів не очікується, хмарно або мінлива хмарність із сонцем. Вдень подекуди температура повітря сягатиме +11 градусів.

Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, вночі передбачається -2...-7 морозу, вдень - +2...+7 тепла, на Закарпатті та на крайньому півдні України +6...+11.

У Києві завтра переважатиме суха погода. Найближчої ночі -1...-4 градуси, вдень 2 березня - +4...+6 градусів.

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Судячи з температурних показників, весна завітала до нашої країни за розкладом.

Якою буде погода навесні 2023 в Україні

За даними погодного сайту Wisemeteo, березень у нашій країні буде прохолодним. У найтепліші дні очікується лише +10°. Перші два тижні місяця будуть холодними.

Квітень переважно буде сонячним, з температурою +10...+14°. Останні дні місяця принесуть дощі.

Останній весняний місяць буде дуже мінливим. У травні не буде однакової погоди понад три дні поспіль. Часом температура коливатиметься від +15° до +21°.

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