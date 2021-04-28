Зазвичай у квітні у цьому пустельному регіоні стоїть спека.

Соцмережами шириться відео з Мекки. Священне для мусульман місто буквально замітає снігом.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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На додаток до снігопаду у Мецці випав рясний дощ. Зазвичай у квітні у цьому пустельному регіоні стоїть спека за 30 градусів і жодних опадів.

Довідка УНІАН. Мекка - найвідоміше місто Саудівської Аравії. На відміну від інших аравійських міст, Мекка має взимку високу температуру, яка може бути від +17 до +25°. Літо дуже спекотне з температурою від +40° після обіду, до +30° ввечері. Дощ зазвичай випадає в Мецці в невеликої кількості в грудні і січні.

Найтепліший рік у Європі

2020 рік став найтеплішим роком в Європі за всю історію спостережень.

Згідно з доповіддю про стан клімату в Європі, рівень парникових газів знаходиться на найвищому рівні за останні 18 років.

Концентрації CO2 і CH4 зросли на 0,6% і майже 0,8% відповідно, досягнувши максимальних річних рівнів, принаймні, з 2003 року, коли почалися супутникові спостереження.

Останні шість років також стали найтеплішими за всю історію спостережень.

Річна температура в Європі в 2020 році перевищила рекордну на 0,4°.

Також минулого року було зафіксовано найбільшу кількість сонячних годин у Європі з моменту початку супутникових спостережень у 1983 році.

А зима була на 3,4° тепліша середнього і стала найтеплішою за всю історію спостережень, як і осінь.

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Автор: Олена Пилипчак