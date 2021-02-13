У Вірменії стався землетрус, в Єревані проблеми зі зв'язком
Після землетрусу в столиці Вірменії спостерігаються перебої зі стільниковим зв'язком та інтернетом.
Землетрус магнітудою 5,1 бала стався на території Вірменії, за 122 кілометри від кордону з Грузією.
Про це повідомляє Національний центр сейсмічного моніторингу, пише «Ехо Кавказу».
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Підземні поштовхи було зафіксовано сьогодні вдень недалеко від Єревана. Глибина осередку не уточнюється.
За повідомленнями ЗМІ, після землетрусу в столиці Вірменії спостерігаються перебої зі стільниковим зв'язком та інтернетом. Очевидці кажуть, що підземні поштовхи були такої сили, що в магазинах з полиць падали товари.
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