У Вірменії стався землетрус, в Єревані проблеми зі зв'язком

15:00, 13 лютого 2021
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Після землетрусу в столиці Вірменії спостерігаються перебої зі стільниковим зв'язком та інтернетом.

Мешканці багатоповерхівок в Єревані вийшли на вулицю після землетрусу / фото armeniasputnik.am
Мешканці багатоповерхівок в Єревані вийшли на вулицю після землетрусу / фото armeniasputnik.am

Землетрус магнітудою 5,1 бала стався на території Вірменії, за 122 кілометри від кордону з Грузією.

Про це повідомляє Національний центр сейсмічного моніторингу, пише «Ехо Кавказу».

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Підземні поштовхи було зафіксовано сьогодні вдень недалеко від Єревана. Глибина осередку не уточнюється.

За повідомленнями ЗМІ, після землетрусу в столиці Вірменії спостерігаються перебої зі стільниковим зв'язком та інтернетом. Очевидці кажуть, що підземні поштовхи були такої сили, що в магазинах з полиць падали товари.

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Автор: Вікторія Токарєва

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Теги: землетрусВірменія
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