Тягнибок закликав не дати пройти у наступний парламент «п’ятій колоні» Москви

Про це сьогодні в Дніпропетровську заявив лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок.

«Понад двісті народних депутатів навіть в останній день роботи Верховної Ради, 20 жовтня, узагалі не прийшли до сесійної зали, а присутні не спромоглися внести до порядку денного чергові важливі законодавчі ініціятиви: про забезпечення можливости голосування військових у зоні АТО та зміни до закону "Про телебачення та радіомовлення" щодо заборони російської медіяпродукції, зокрема телесеріялів, які оспівують московських військових», – заявив Тягнибок.

Очільник українських націоналістів підкреслив, що ВО «Свобода» одностайно підтримала обидві важливі законодавчі ініціятиви, однак голосів фракції не було достатньо.

«Поведінка народних депутатів VII скликання вчергове підтвердила їхню нездатність або, що ще гірше, небажання вивести Україну з-під російського впливу. Ба більше, контрреволюційно налаштовані сили, вочевидь, готують підґрунтя для російського реваншу в нашій країні», – заявив Олег Тягнибок.

Голова ВО «Свобода» нагадав, що 14 жовтня парламент не визнав вояків УПА борцями за незалежність України, а 20-го – позбавив права голосу військових, які боронять східні кордони держави.

«Але не визнавати заслуг захисників можуть лише зрадники та агенти Кремля, з яких і сформовано п'яту колону в парламенті, що ставить собі за мету загальмувати розвиток України та будь-якою ціною не допустити відтворення її державности. За таких умов ми ніколи не вийдемо з орбіти "русского міра"», - Тягнибок.

На думку очільника ВО «Свобода», щоби змінити владну систему в країні, одним із завдань є відновлення історичної справедливости.

«Якщо парламентарі навіть цього зробити не можуть, то як ми можемо вірити в те, що вони здійснять люстрацію та зможуть побороти олігархів і корупцію?», – зазначив Олег Тягнибок.

Націоналіст впевнений, що за такого ставлення до власної історії та народу, керівні посади в країні знов «окупують» колишні б'юрократи, вигодувані Комуністичною партією Совєцького Союзу.

«Спочатку вони будуть грабувати українців, згодом почнуть їх нищити морально і фізично, виправдовуючи свої дії складним сьогоденням. Але ніхто з них так і не визнає того, що у його боягузливому серці засів гранітний уламок, який відколовся від скинутого з постаменту Лєніна. Саме тому зараз українці мають мобілізуватися, аби у наступному парламенті була сила, яка нарешті скінчить ганебну традицію політичних компромісів із Московією – державою-агресором, яка впритул наблизилася до реваншу в Україні», – наголосив Олег Тягнибок.