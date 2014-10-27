Першими рішеннями Ради мають стати план реформ уряду і бюджет на 2015 рік – експерт

Про це в коментарі УНІАН сказав голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

«Ми маємо більшість у парламенті, яка виступає за європейський вибір. Проте зараз потрібна конкретна політика, а не тільки гасла і заклики, хоч би як банально це звучало. Європейський вибір треба захищати і закріплювати конкретними діями, – сказав експерт. - Що стосується першорядних кроків, то в першу чергу необхідне термінове завершення формування коаліції, створення і формування уряду з чіткою програмою реформ, яка повинна бути затверджена парламентом й імплементована. Також необхідно думати про бюджетний процес на 2015 рік».

При цьому Бураковський відзначив, що сам по собі коаліційний процес буде напевне непростим. І в зв'язку з цим украй важливо не тільки підписати коаліційну угоду і обумовити першочергові кроки для уряду, а й відійти від квотного принципу формування уряду. «Квотний принцип багато в чому суперечить принципам роботи так званого технічного уряду, до складу якого ввійдуть професіонали», - сказав експерт.

Читайте такожВ Україні зафіксовано найнижчу явку на вибори за всю історію – 52,42%Він також звернув увагу, що чим довше парламент не зможе приступити до роботи і сформувати Кабмін, тим менше у уряду залишиться часу на вирішення економічних питань і впровадження реформ.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України. Станом на ранок 27 жовтня, Центральна виборча комісія опрацювала 35,17% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Згідно з даними ЦВК, 5% бар'єр долають наступні партії: «Народний фронт» - 21,6%, партія «Блок Петра Порошенка» - 21,51%, «Об'єднання «Самопоміч» - 10,9%, «Опозиційний блок» - 9,77%, Радикальна партія - 7,47%, «Батьківщина» - 5,77%.