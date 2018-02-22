У польському МЗС заявили, що війна на Донбасі загрожує безпеці Польщі

Там зазначили, що Польща надає великого значення дотриманню принципу суверенітету і територіальної цілісності країн.

Польща виступає за розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, тому що це важливо для її власної безпеки. Про це, виступаючи на брифінгу в Раді Безпеки ООН, заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Читайте такожРосія багато інвестувала в цю війну і не піде з Донбасу швидко і легко - американський генералГоворячи про Україну після завершення міністерських дебатів у Раді Безпеки ООН, Чапутович зазначив, що було б добре, якби ООН теж брала участь у вирішенні конфлікту на Сході України, направивши на цю ділянку миротворчі сили, повідомляє PAP. "З цього питання важко досягти угоди, але робота триває ... Польща є однією з найбільш активних країн в цій сфері, тому що ситуація в Україні дуже важлива для безпеки нашої країни", – сказав Чапутович.

Міністр відзначив, що Польща надає великого значення дотриманню принципу суверенітету і територіальної цілісності, згадавши про дії Росії за рамками принципів міжнародного права, таких як анексія Криму та підтримка бойовиків на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко заявив, що Україна ініціює введення миротворчої місії ООН на Донбасі. Однак таку ініціативу в Кремлі зустріли скептично. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на розгортання повноцінної миротворчої місії і створення адміністрації ООН на тимчасово окупованому Донбасі.

Раніше заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що миротворча місія під егідою ООН на Донбасі повинна стати однією з найпотужніших за всю історію ООН.