Полторак люстрував першого замначальника Генштабу

02:07, 28 жовтня 2014
Політика
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Міністр оборони Степан Полторак звільнив Геннадія Воробйова з посади першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил у порядку виконання закону "Про очищення влади".

Степан Полторак

Про це йдеться в наказі міністра від 25 жовтня.

Згідно із законом, Воробйову також заборонено обіймати державні посади в найближчі 10 років.

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Також, в порядку люстрації міністр оборони звільнив 25 жовтня начальника штабу-першого заступника командувача Повітряними силами Артура Артеменка та першого заступника командуючого Сухопутними військами Сергія Бессараба.

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