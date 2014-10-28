Полторак люстрував першого замначальника Генштабу
02:07, 28 жовтня 2014Політика
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Міністр оборони Степан Полторак звільнив Геннадія Воробйова з посади першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил у порядку виконання закону "Про очищення влади".
Полторак люстрував першого заступника начальника Генштабу
Про це йдеться в наказі міністра від 25 жовтня.
Згідно із законом, Воробйову також заборонено обіймати державні посади в найближчі 10 років.
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Також, в порядку люстрації міністр оборони звільнив 25 жовтня начальника штабу-першого заступника командувача Повітряними силами Артура Артеменка та першого заступника командуючого Сухопутними військами Сергія Бессараба.
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