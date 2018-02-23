Після захоплення Криму, міністр оборони ще два дні запевняв, що все під контролем - кримський військовий (відео)

Він зазначив, що в той час, як в Криму лишилося тільки три військових частини під українським прапором, міністр оборони продовжував казати, що ситуація під контролем.

Олексій Нікіфоров, один з небагатьох кримських військових, які не зрадили Україні, розповів у "Праві на владу", як очільник Міноборони приховував те, що кримські військові перейшли під російський прапор.

Читайте такожОкупанти ліквідують свої блокпости на адмінкордоні з Кримом - прикордонна служба"Пройшло дві доби, а він розповідав у ефірі одного з телеканалів, що в нього все під контролем, хоча на той час кримські військові вже перейшли на сторону окупанта і підняли російський прапор у військових частинах", - сказав Нікіфоров.

За його словами, під час захоплення Криму на склади з озброєнням ніхто не нападав, росіяни діяли в тих частинах, де не було охрани. "Під українським прапором залишалося три військових частини", - уточнив військовий.

Нікіфоров, який у січні отримав звання підполковника, зазначив, що з ним на материкову Україну вийшли 64 військових з 300. Після цього двоє військових повернулися назад в Крим. А ті що лишилися в Україні - пройшли АТО.