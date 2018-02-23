Доля Криму має значення для всіх нас - глава МЗС Великобританії

На думку чиновника, після незаконної анексії Криму всі держави повинні виважено і рішуче виступити проти Росії.

Жодна країна не має права силою змінювати кордони будь-якої незалежної держави, як Росія зробила це з Кримом, так як від цього залежить безпека кожної нації.

Про це йдеться в матеріалі міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона, приуроченому до річниці анексії Криму Росією, пише Крим. Реалії.

За словами Джонсона, надзвичайно важливо, щоб держави дотримувалися ключового принципу – не отримувати територію силовим шляхом.

«Від того, чи буде світ дотримуватись цього принципу, залежить безпека кожної нації. Саме тому доля Криму має значення для всіх нас», – зазначив британський міністр.

На думку чиновника, після незаконної анексії Криму всі держави повинні виважено і рішуче виступити проти Росії.

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«Це означає підтримувати санкції, запроваджені проти Росії за анексію Криму, до тих пір, поки регіон буде залишатися під контролем Кремля, а також зберігати подальші, більш сильні санкції – поки не виконуються Мінські домовленості», – заявив глава британського міністерства.

Ці кроки повинні продемонструвати, що жодна країна, незалежно від її розміру, що «не може розчленувати свого сусіда і порушити міжнародне право без наслідків для себе», - зазначив Джонсон.

Борис Джонсон раніше заявляв, що звернеться до влади Росії з закликом припинити спроби «дестабілізувати» Європу.

Відносини між Лондоном і Москвою погіршилися через розбіжності в оцінках ситуації в Україні та Сирії, а також заяви про втручання Росії у внутрішню політику в Європі і США. Росія заперечує ці звинувачення.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.