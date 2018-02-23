Закон про реінтеграцію Донбасу призведе до створення військової поліції - Ірина Луценко

15:35, 23 лютого 2018
Політика
439 0
Має бути розроблено положення про Об’єднаний штаб та про керівника Об’єднаного штабу / фото УНІАН

Представник президента України у ВР Ірина Луценко заявляє, що закон про реінтеграцію Донбасу в майбутньому призведе до створення військової поліції у рамках Збройних сил України, військових судів та оновлення закону про Службу безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам.

«Цей закон (про реінтеграцію Донбасу – УНІАН) обов’язково має за собою потягнути наступні закони – зміна, оновлення закону про СБУ, це закон про національну безпеку та оборону, де буде чітко прописано, який в нас курс, куди ми рухаємося, які у нас будуть ЗСУ, які у нас нові стандарти», - заявила вона.

«Має бути розроблено положення про Об’єднаний штаб та про керівника Об’єднаного штабу», - сказала Луценко і зауважила, що президент поставив задачу міністру оборони Степану Полтораку і начальнику Генштабу ЗСУ Віктору Муженку найближчим часом подати йому для затвердження кандидатуру керівника Об’єднаного штабу.

Читайте такожВ Генштабі заявили про завершення АТО і початок нової операції на Донбасі

«У майбутньому це (закон про реінтеграцію Донбасу – УНІАН) призведе до створення військової поліції. Це поліція всередині наших Збройних сил, щоб вони могли здійснювати і підтримувати порядок у зоні розмежування», - пояснила представник президента.

Також Луценко відзначила важливість створення військових судів. «Відповідні норми такого суду розробляються в Адміністрації президента групою експертів», - поінформувала вона.

Як повідомляв УНІАН, штабу Об'єднаних сил будуть підпорядковані усі силові підрозділи на сході держави, що покращить систему управління військовою операцією на Донбасі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #деокупація Донбасу#закон про реінтеграцію Донбасу#закон реінтеграцію Донбасу#військова поліція АТО