Закон про реінтеграцію Донбасу призведе до створення військової поліції - Ірина Луценко

За її словами, це поліція всередині Збройних сил, щоб вони могли здійснювати і підтримувати порядок у зоні розмежування.

Представник президента України у ВР Ірина Луценко заявляє, що закон про реінтеграцію Донбасу в майбутньому призведе до створення військової поліції у рамках Збройних сил України, військових судів та оновлення закону про Службу безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам.

«Цей закон (про реінтеграцію Донбасу – УНІАН) обов’язково має за собою потягнути наступні закони – зміна, оновлення закону про СБУ, це закон про національну безпеку та оборону, де буде чітко прописано, який в нас курс, куди ми рухаємося, які у нас будуть ЗСУ, які у нас нові стандарти», - заявила вона.

«Має бути розроблено положення про Об’єднаний штаб та про керівника Об’єднаного штабу», - сказала Луценко і зауважила, що президент поставив задачу міністру оборони Степану Полтораку і начальнику Генштабу ЗСУ Віктору Муженку найближчим часом подати йому для затвердження кандидатуру керівника Об’єднаного штабу.

Читайте такожВ Генштабі заявили про завершення АТО і початок нової операції на Донбасі

«У майбутньому це (закон про реінтеграцію Донбасу – УНІАН) призведе до створення військової поліції. Це поліція всередині наших Збройних сил, щоб вони могли здійснювати і підтримувати порядок у зоні розмежування», - пояснила представник президента.

Також Луценко відзначила важливість створення військових судів. «Відповідні норми такого суду розробляються в Адміністрації президента групою експертів», - поінформувала вона.

Як повідомляв УНІАН, штабу Об'єднаних сил будуть підпорядковані усі силові підрозділи на сході держави, що покращить систему управління військовою операцією на Донбасі.