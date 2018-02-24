Волонтер пояснив, як закон про реінтеграцію Донбасу розв'яже руки Україні

Закон стає основою для розробки інструментів і засобів повернення окупованих територій усіма можливими методами.

Волонтер, ветеран АТО, голова благодійного фонду "Світ і Ко", офіцер запасу Мирослав Гай висловив свою думку стосовно чинного закону про реінтеграції Донбасу.

"Найголовніше, що для нас зміниться, - це те, що ми на законодавчому рівні дали визначення Російської Федерації і її діям. Все це стає базисом для подачі позовів у міжнародні суди та Міжнародний трибунал, а пізніше і отримання мільярдних репарацій", - сказав Гай, передає Главред.

Він також зазначив, що цей закон підкріплює запобігання руху України в зворотному напрямі від Європи до Росії.

"Згідно з цим законом, ми також зможемо побудувати інструментарій для інших засобів тиску на Російську Федерацію. Тепер можна буде не просто дорікати непатріотичним підприємцям за торгівлю з Росією і говорити, що вони торгують з ворогом, а посилатися на чинне законодавство. Також цей закон ускладнює для Росії можливість воювати в Україні невійськовими методами. Люди, які будуть вести діяльність на користь Росії, фактично працювати на ворога", - підкреслив він.

Він також зазначив, що "Закон стає основою для розробки інструментів і засобів повернення окупованих територій усіма можливими методами. У військових будуть більш розв'язані руки, особливо в плануванні та організації активних заходів, що забезпечить кращу безпеку для особового складу і мирного населення. Ну, і для світу ми нарешті закріплюємо на папері статус окупованих територій Росією. Все це створює підґрунтя для тиску на Росію і на міжнародній арені".

У Росії заявили, що, підписавши закон про реінтеграцію Донбасу, президент України Петро Порошенко остаточно підтвердив націленість Києва на силове вирішення конфлікту в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Порошенко підписав закон про реінтеграції Донбасу. За словами глави держави, міжнародних зобов'язань України документ не порушує.