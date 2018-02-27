Журналісти дізналися про офшорні фірми Порошенка і на чому заробляє президент (відео)

У 2015 році фірми заробили для свого власника $700 тис. Пізніше, після загострення ситуації в Україні, фірми також не були ліквідовані.

Тиждень тому «Гроші» анонсували розслідування про Липецький завод з виробництва крохмалю та ще одну російську фірму, що займається вирощуванням зернових - ООО “Лакигрей” - таємні активи українського гаранта.

У 2015 році фірми заробили для свого власника $700 тис. Пізніше, після загострення ситуації в Україні, фірми також не були ліквідовані.

Журналісти програми звернулися до “Укрпромінвест Агро” з проханням прокоментувати їхній зв'язок з російськими фірмами. Зв’язок цей вони підтвердили. Андре Атанасіу - це директор офшорної компанії CHARTOMENA LIMITED, на яку перевели липецький завод з виробництва крохмалю Порошенка, йдеться у сюжеті програми.

У 2012 році компанія розпочала сільхозбізнес у Росії. Бізнес вивели у офшори у 2014 році. Експерти підозрюють, що такий продаж може бути цілком фіктивним.

У Адміністрації президента все відкидають, підкреслюючи, що Порошенко не займається жодним бізнесом.