Порошенко: я не Господь Бог і не знаю, хто вбив Павла Шеремета

Глава держави запевняє, що робитиме все для того, щоб не залишилося жодної закритої частини в розслідуванні цього вбивства.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не знає, хто влітку 2016 року вбив журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції "Виклики-2018".

"І я не Господь Бог. І я не знаю, хто вбив Павла Шеремета, але в мене так само болить, як і у вас. І знаєте, чим я відрізняюся від попередніх? Я буду робити разом з вами все можливе для того, щоб у нас не залишилося жодної закритої частини в розслідуванні вбивства журналіста", - наголосив Порошенко.

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Він повідомив, що зустрічався з родичами Шеремета та журналістами інтернет-видання "Українська правда", де працював Шеремет, та пообіцяв: "Дайте будь-якого слідчого з будь-якої країни світу, і я зроблю все, щоб ввести його до складу слідчої групи". "Може, це збільшить шанси, може, це збільшить довіру. Вам це не подобається. Це ваше право. Шукайте іншого, хто це зробить краще. Але я не слідчий. Я маю створити умови для того, щоб захистити в тому числі і українців, створити умови, щоб розслідування відбувалося максимально прозоро і об'єктивно", - сказав Порошенко.

Також він висловив готовність вислухати будь-які претензії щодо розслідування вбивства Шеремета і бути "на вашому боці".

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

На конференції Порошенко також заявив, що під час своєї новорічної подорожі на Мальдіви перетинав державний кордон під власним ім'ям, а усі витрати сплачував з власного банківського рахунку в українському банку.

Нагадаємо, у січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими Новий рік зустрів на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис. Як повідомляли ЗМІ, президент України начебто перетинав кордон під чужим ім`ям. В той же час, у ДПСУ згодом запевнили, що під час поїздки на Мальдіви Порошенко перетинав кордон законно.