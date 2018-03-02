Голову Нацбанку досі не призначили, тому що у Раді йдуть "торги" за чиновницькі крісла - нардеп (відео)

Провладна коаліція намагається розміняти крісло Гонтаревої на інші крісла, стверджує Писаренко.

Голову Національного банку України досі не призначили, тому що у Верховній Раді йдуть "торги" за чиновницькі крісла. Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив народний депутат Валерій Писаренко.

"Ви сьогодні сидите і намагаєтесь пані Гонтареву і це крісло розміняти на інші крісла. Це крісло керівника рахункової палати, це крісло омбудсмена, це кілька міністерств, це комітети в парламенті. Ви побачите, що це буде зміна посад", - сказав депутат, звертаючись до представників провладної коаліції у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій виконує обов'язки голови регулятора з 11 травня 2017 року, після того як голова НБУ Гонтарева подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку. До звільнення діюча голова НБУ має прозвітувати перед Верховною Радою.

18 січня Порошенко подав до парламенту, як того вимагає Конституція, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія. Відповідні проекти постанов схвалено Комітетом Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності. На підтримку кандидатури Смолія виступили парламентські фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт».