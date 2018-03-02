Геращенко обурена трансляцією прес-конференції Януковича українськими ЗМІ: це участь у гібридній війні

Віце-спікер Ради заявила, що не збирається коментувати заяви особи, яка звернулась до Путіна з проханням ввести війська в Україну.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко обурена тим, що прес-конференцію українського екс-президента Втікача Віктора Януковича транслювали деякі українські телеканали.

Читайте також"Мої колеги і порносайти дивляться": Ляшко різко відреагував на перегляд депутатами ВР прес-конференції ЯнуковичаВіце-спікер Ради заявила, що не збирається коментувати слова особи, яка звернулась до Путіна з проханням ввести війська в Україну.

«Я мрію і прагну, щоб діі цієі особи коментував суд - украінський і міжнародний, в Гаазі. Як громадянка Украъни висловила нерозуміння тим, що деякі украінські телеканали траслювали брифінг біглого покидька , розцінюю це як участь цих телеканалів в гібридній війні РФ проти Украіни - свідому чи несвідому», - написала вона у Facebook.

«Коли людина, яка писала листи « Путін, прійді зі зброєю», щось там мимрить про « брат вбиває брата», я вважаю блюзнірством транслювати його . Наступні хто? Брифінги терористів ордло?», - продовжила Геращенко.

В той же час, політик зробила уточнення, що це її позиція, як громадянина України та телеглядача.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві відбулася прес-конференція українського екс-президента-втікача Віктора Януковича. Колишній президент поскаржився журналістам на важке життя, прокоментував свій лист до Путіна та відносини з Полом Манафортом.