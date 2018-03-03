Унаслідок сутичок під Радою постраждали 6 протестувальників і четверо поліцейських

У наметовому містечку під Радою затримали 50 протестувальників, поліція знайшла гранати.

У наметовому містечку під Верховною Радою в Києві сталися сутички правоохоронців з мітингувальниками - в результаті постраждали 6 протестувальників і четверо поліцейських.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає "112 Україна".

За його словами, з самого ранку поліція, згідно з рішенням суду, повинна була проводити слідчі дії в наметовому містечку.

"Почався опір, попалили (протестувальники) шини. Поліція вжила заходів для забезпечення слідчих дій. Розрахунки ДержНС швидко погасили шини. На даний момент відомо, що в медичні установи звернулися 6 осіб з числа тих, хто перебував у наметовому містечку. Також постраждали чотири співробітника поліції", – зазначив Крищенко.

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Також, за його словами, знайдені заготовлені коктейлі (Молотова) і заточені палиці.

Як повідомляв УНІАН, біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися зіткнення між поліцією і протестуючими. В ході зіткнень протестувальники підпалили шини. Повідомляється, що з обох боків є поранені.