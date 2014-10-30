Росія вивезла з Донбасу 150 тіл вбитих солдатів - Тимчук

Про це пише у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний супротив" Дмитро Тимчук.

"Зафіксовано переправлення з території Донбасу в РФ трупів загиблих російських військовослужбовців. Вивіз трупів було здійснено через пункт пропуску «Червонопартизанськ». Загальна кількість вивезених тіл - порядку 150", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано перекидання російської бронетехніки в район населеного пункту Оленівка - зазначено прибуття до 20 одиниць техніки. Екіпажі укомплектовані російськими найманцями, у якості «піхоти» - місцеві бойовики.

Через Кам'янобрідський район (Луганщина) помічено переміщення «конвоїв постачання», з допомогою чого здійснюється постачання артилерійських боєприпасів підрозділам військ РФ і бойовиків.

Читайте такожВійськовий експерт назвав найбільш "гарячі" точки зони АТО"Зафіксовано зосередження другої батальйонної тактичної групи (БТГ) російсько-терористичних військ в районі Новоазовська. На озброєнні артилерійської групи противника, яка «працює» в районі Маріуполя, з'явилися нові засоби артилерійської розвідки - як радіолокаційні, так і оптичні", - додав Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики більше 40 разів порушили режим тиші". За попередніми даними прес-центру АТО, за минулу ніч у зоні бойових дій на Донбасі серед українських військових є поранені.