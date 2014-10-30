Росія вивезла з Донбасу 150 тіл вбитих солдатів - Тимчук
Росія переправляє трупи загиблих солдатів з Донбасу на свою територію.
Про це пише у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний супротив" Дмитро Тимчук.
"Зафіксовано переправлення з території Донбасу в РФ трупів загиблих російських військовослужбовців. Вивіз трупів було здійснено через пункт пропуску «Червонопартизанськ». Загальна кількість вивезених тіл - порядку 150", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зафіксовано перекидання російської бронетехніки в район населеного пункту Оленівка - зазначено прибуття до 20 одиниць техніки. Екіпажі укомплектовані російськими найманцями, у якості «піхоти» - місцеві бойовики.
Через Кам'янобрідський район (Луганщина) помічено переміщення «конвоїв постачання», з допомогою чого здійснюється постачання артилерійських боєприпасів підрозділам військ РФ і бойовиків.
Читайте такожВійськовий експерт назвав найбільш "гарячі" точки зони АТО"Зафіксовано зосередження другої батальйонної тактичної групи (БТГ) російсько-терористичних військ в районі Новоазовська. На озброєнні артилерійської групи противника, яка «працює» в районі Маріуполя, з'явилися нові засоби артилерійської розвідки - як радіолокаційні, так і оптичні", - додав Тимчук.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики більше 40 разів порушили режим тиші". За попередніми даними прес-центру АТО, за минулу ніч у зоні бойових дій на Донбасі серед українських військових є поранені.