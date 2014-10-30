Бойовики більше 40 разів порушили "режим тиші", серед військових є поранені – штаб АТО

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, вночі неконтрольовані збройні формування вели мінометний, артилерійський вогонь та вогонь з РСЗВ БМ-21 Град по позиціях сил АТО та населених пунктах, що перебувають під контролем силовиків.

В тому числі було обстріляно блокпости в районі населених пунктів Новомихайлівка, Тоненьке, Дебальцево, Золоте, Малоорлівка.

Загалом за добу бойовики більше 40 разів порушували «режим тиші». В тому числі сталося два бойових зіткнення в районах населених пунктів Петрівське та Кримське.

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В районі Маріуполя та Донецького аеропорту вночі обстрілів не зафіксовано, обстановка підконтрольна силам АТО.

Як повідомляв УНІАН, вчора артилерійські підрозділи сил антитерористичної операції знищили вогневі точки бойовиків, які обстрілювали передмістя Маріуполя.