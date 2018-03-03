НАБУ завершило розслідування у справі голови Держаудитслужби

Гавриловій та її адвокатам відкритий доступ до матеріалів справи.

Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили голові Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій про завершення досудового розслідування стосовно неї та відкрили посадовцю та її захисникам доступ до матеріалів слідства.

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Як повідомила прес-служба НАБУ, після ознайомлення з матеріалами буде складено обвинувальний акт для подальшого направлення до суду.

За даними слідства, голова Держаудитслужби впродовж 2015-2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи.

Крім того, на переконання детективів Бюро, посадовець внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 рік (понад 2,86 млн грн) та 2016 рік (понад 4,67 млн грн). Слідство вважає, що посадовець вдалася до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у неї та членів її сім’ї майна.

У НАБУ нагадали, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали в січні 2017 року за власними напрацюваннями.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій у незаконному збагаченні на суму майже 10 млн грн і декларуванні недостовірних даних. Крім того, під час обшуку у Гаврилової знайшли золоті зливки. Посадовець заявила, що ці зливки їй подарували родичі. Також прокурор заявляв, що слідчі перевірять обставини придбання нею квартири.

25 січня Солом'янський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Прокурори просили суд обрати Гавриловій запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн 816 грн.

29 січня Солом'янський райсуд відмовився відсторонити Гаврилову від посади голови Держаудитслужби.

1 березня Апеляційний суд Києва залишив Гаврилову на посаді, частково задовольнивши скаргу САП.