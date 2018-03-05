На мітингу на підтримку Путіна у Москві вигукнули "Слава Україні!" (відео)

На опублікованих ЗМІ кадрах видно, як чоловік вигукує лозунг просто під час звучання гімну РФ.

У Росії на московському стадіоні "Лужники" відбувся мітинг на підтримку президента Росії Володимира Путіна.

Людей на нього збирали, в тому числі, і за гроші, а після виступу Путіна багато з них пішли геть, передає "Радіо Свобода".

Деякі учасники з трибун вигукували "Слава Україні!" під час програвання гімну Росії.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на посаду президента РФ.

Президентські вибори в Росії заплановані на 18 березня 2018 року - річницю анексії українського Криму. Раніше ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти РФ Володимира Жириновського від ЛДПР і Павла Грудініна від КПРФ.