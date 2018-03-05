На мітингу на підтримку Путіна у Москві вигукнули "Слава Україні!" (відео)

08:20, 05 березня 2018
Політика
7808 0
Чоловік вигукнув гасло під час звучання російського гімну / Скріншот

Людей на нього збирали, в тому числі, і за гроші, а після виступу Путіна багато з них пішли геть, передає "Радіо Свобода".

Деякі учасники з трибун вигукували "Слава Україні!" під час програвання гімну Росії. 

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на посаду президента РФ.

Президентські вибори в Росії заплановані на 18 березня 2018 року - річницю анексії українського Криму. Раніше ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти РФ Володимира Жириновського від ЛДПР і Павла Грудініна від КПРФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибори Путіна
Теги: #вибори в Росії#мітинг Путіна#вигуки Слава Україні#Путін підтримка