З'явилися фото донецького аеропорту із висоти пташиного польоту
04:06, 31 жовтня 2014Політика
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В Мережі з'явилися світлини донецького аеропорту із висоти пташиного польоту.
Фото донецького аеропорту із висоти пташиного польоту https://www.facebook.com/brtcomua
Фото виклав користувач Facebook Юрій Касьянов.
"Мертва земля - "русский мир". Порита віспою війни земля. Остови літаків і автомобілів. Діряві дахи, зруйновані будівлі. Перетворений на решето термінал, який утримують "кіборги", - написав користувач у соціальній мережі.
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