Прикрутили: Порошенко подякував українцям за скорочення споживання газу

Президент нагадав, що після рішення Стокгольмського арбітражу «Газпром» знизив тиск у газотранспортній системі.

Президент України Петро Порошенко подякував українцям за миттєву реакцію на кампанію #прикрути.

Читайте такожГолова "Нафтогазу" опублікував список міст, які "прикрутили" найбільшеПро це він сказав в інтерв'ю трьом українським телеканалам, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Президент нагадав, що після рішення Стокгольмського арбітражу «Газпром» знизив тиск у газотранспортній системі.

«Чого вони добивалися? Щоб Україна припинила транзит. Щоб Україна, коли вони перестануть постачати транзитний газ, бо у нас була дуже холодна погода, почала відбирати транзит. І тому я одразу ж виніс це питання на засідання Ради національної безпеки і оборони, звернувся до всієї нації, українського народу із закликом: #прикрути. І подивіться, як відреагувало суспільство: на 14% в цей день, в п'ятницю, Україна скоротила споживання газу. На 25 мільйонів кубічних метрів газу ми зменшили споживання. Але ні на один кубометр газу ми не припинили транзит, показавши себе відповідальним і надійним партнером», - підкреслив Порошенко.

«Так от на сьогоднішній день ключовий підсумок нашої перемоги полягає не тільки і не стільки в грошах. Ключовий підсумок полягає в тому, наскільки була об’єднана нація», - наголосив він.

Президент висловив вдячність українському народу за миттєву реакцію на кампанію #прикрути, що допомогло подолати кризу.

«Криза подолана, і ми в ній перемогли. Я вам дякую за це», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував українській компанії 2,56 млрд дол.

«Газпром» на тлі програшу заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи. Проте, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з постачання газу.

Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв 1 березня на засіданні Ради нацбезпеки і оборони запропонував 3-4 березня ввести обмеження на споживання газу через значне похолодання і дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з 1 березня цього року.

Він повідомив, що через значне похолодання в Україні спостерігається рекордне добове споживання газу - 200 млн куб. м, при цьому 18 млн куб. м газу стали дефіцитом, який міг бути перекритий завдяки поставкам газу з Росії.

2 березня Кабмін на п'ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці.

Також 2 березня Порошенко закликав українців на декілька днів "прикрутити опалення", а всі державні установи - зменшити за можливості температуру в приміщеннях.