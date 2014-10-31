У США назвали активність російських літаків репетицією ядерного удару

Новітня зухвалість Росії відроджує традиції холодної війни на сучасному рівні: нині Кремль не тільки лякає Європу рейдами бомбардувальників поблизу її кордонів, але і показує Вашингтону свій надзвичайно високий кіберпотенціал, пишуть ЗМІ. І це не хакери-"нальотчики", підкреслюють експерти, - Росія використовує кібератаки для досягнення важливих політичних цілей, повідомляє Инопресса.

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"Можливо, російські бомбардувальники проводять репетиції ядерного удару над Атлантичним океаном і Північним морем, вважають діючі і відставні офіцери ВПС США. "Починаючи з 28 жовтня система оборони НАТО виявила і простежила рух чотирьох груп російських бойових літаків над Балтійським і Північним морями, Атлантичним океаном і Чорним морем", - йдеться у статті The Daily Beast. Зокрема, 29 жовтня це була група з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і чотирьох літаків-заправників Іл-78.

"Гігантський турбогвинтовий Ту-95 є платформою для пуску стратегічної авіаційної крилатої ракети з ядерною боєголовкою Х-55 виробництва МКБ "Веселка" з дальністю польоту до 1600 миль", - пояснює кореспондент. На думку деяких військових, з якими він розмовляв, не виключено, що бомбардувальники Ту-95 прямували до конкретних точок пуску ядерних ракет.

"Звичайно, це можливо", - заявив генерал-лейтенант ВПС США Девід Дептула, впливовий колишній глава військово-повітряної розвідки. Він припускає, що в найближчі два роки Путін "піде на більш агресивний крок у Східній Європі і скористається ядерною загрозою для стримування відповіді НАТО".

Навпаки, аналітик Ребекка Грант, голова дослідницького цента IRIS Independent Research у Вашингтоні, сказала автору, що недавня демонстрація російської повітряної потужності була просто черговою провокацією в довгій низці аналогічних ворожих дій.

Польоти російських бомбардувальників говорять про зусилля Росії знову утвердитися в європейському повітряному просторі, заявив газеті високопоставлений американської військовий. "Здається, у неї це виходить (...) Наші союзники змушені були відповісти на російські вторгнення. По-моєму, це дестабілізує ситуацію".