РНБО заявляє про підготовку бойовиками провокацій з людськими жертвами

У Раді національної безпеки та оборони заявляють про підготовку бойовиками провокацій з людськими жертвами завтра під час проведення псевдовиборів у так званих Донецькій і Луганській «народних республіках».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

"За оперативною інформацією, завтра під час так званих «виборів» будуть провокації з людськими жертвами", - сказав Польовий.

Враховуючи це, РНБО закликає громадян утриматися від участі в цих "виборах", додав речник.

Також Польовий зазначив, що для залучення населення до "виборів" сепаратисти обіцяють пенсіонерам видавати під час "голосування" соціальні картки, за якими ті зможуть отримувати пенсії. Водночас вони залякують пенсіонерів позбавленням "соціальних виплат", якщо ті отримуватимуть пенсії від офіційної української влади.

Відповідаючи на запитання, Польовий зауважив, що РНБО не має "якоїсь певної інформації про підготовку урн, бюлетенів іншого, що має бути на виборах, що ще раз підтверджує ілюзорність цих "виборів".

Читайте такожСБУ попереджає жителів Донбасу про провокації бойовиків під час псевдовиборівЯк повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія постачає терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

В рамках Мінських домовленостей сепаратисти зобов'язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України, проте пізніше заявили про намір провести 2 листопада власне голосування, яке визначить депутатів місцевих парламентів і глав "народних республік".

США і Євросоюз неодноразово заявляли, що проведення терористами «виборів» на Донбасі буде порушенням Мінських домовленостей.

28 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що оголошені бойовиками «ДНР» і «ЛНР» псевдовибори ставлять під загрозу весь мирний процес.

Разом з тим у Росії заявили про намір визнати «вибори» в «ЛНР» і «ДНР».