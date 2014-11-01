У Росії перевіряють факт смерті поліцейського в аеропорті Донецька

Про це повідомляє Дождь з посиланням на начальника прес-служби регіонального главку МВС Валерія Горєлих.

«З-серед чинних співробітників поліції Свердловської області таких фактів до нас не надходило, до щастя», - зазначив Горілих, відповідаючи на питання про можливі випадки зникнення працівників обласної поліції останнім часом.

«Що стосується в цілому тієї інформації, яка викладена, то зараз її правдивість перевіряється», - додав він.

Раніше боєць українського добровольчого батальйону «ОУН» Володимир Стефанишин заявив в ефірі телеканалу ICTV, що під час атаки сепаратистів на аеропорт Донецька у четвер, 30 жовтня, був убитий нібито кадровий військовий з Росії.

Читайте такожЗМІ повідомили про загибель в Україні самарського спецназівця«Вони вийшли на нашу групу і відкрили вогонь. Наша група - 93 (окрема механізована) бригада - пропонувала здатися, здаватися вони не захотіли», - розповів Стефанишин. «Один з них був важко поранений, його повезли в лікарню, але по дорозі він помер. Тепер його тіло в морзі в Красноармійську. При ньому були: табельна зброя, військовий квиток, паспорт громадянина РФ, а також індивідуальний жетон. Відомо, що він - військовослужбовець з Єкатеринбурга, Буланов П.А», - стверджується в повідомленні з посиланням на добровольця.

На фотографіях, опублікованих телеканалом, видно тіло загиблого з вогнепальними пораненнями. Чоловік одягнений у светр з нашивкою патрульно-постової служби поліції УМВС по Єкатеринбургу. Стефанишин також продемонстрував у кадрі його індивідуальний жетон.