Чубаров назвав основні пропозиції щодо змін у статусі автономії Криму

Голова Меджлісу розповів про основні принципи проекту змін і доповнень до Конституції України в частині Криму.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Рефат Чубаров заявив, що правові умови для успішної реінтеграції Криму необхідно створити до деокупації півострову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав на зустрічі керівництва Меджлісу з главами дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

"На відміну від деяких скептиків, які думають, що будь-які питання, що стосуються удосконалення статусу Автономної Республіки Крим, доцільно обговорювати після деокупації Криму, ми навпаки стверджуємо, що саме на етапі підготовки деокупації Криму ми зобов'язані створити всі правові умови, які сприятимуть успішній реінтеграції Криму в період після деокупації і забезпечуватимуть його подальший та сталий розвиток в складі української держави", - заявив Чубаров.

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"Більше того, без усілякого перебільшення ми стверджуємо, що саме переформатування статусу автономії Криму на засадах, що спираються на норми і принципи міжнародного права, в тому числі, на права корінних народів на самовизначення у формах, що не порушують територіальну цілісність існуючих держав, надаватимуть Україні, нам всім, нові важелі та механізми для скорішого відновлення державного суверенітету України над Кримом", - додав він.

У цьому зв'язку він пояснив, що з цією метою Конституційною комісією України у травні 2017 року було створено робочу групу, яка підготувала проект змін і доповнень до Конституції України в частині Криму.

"Оскільки даний текст ще не розглянутий Конституційною комісією, ми утримуємося від його публічного поширення", - сказав Чубаров.

Водночас він назвав основні положення пропонованих змін.

"Джерелом особливого статусу Кримської автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення. Конституція Кримської автономії має ухвалюватися представницьким органом автономії за погодженням із Курултаєм кримськотатарського народу. Кримськотатарська мова використовується у всіх сферах суспільного життя поряд з державною мовою, окрім тих сфер, які будуть визначені окремо законом ", - сказав Чубаров.

Також він сказав, що ще один принцип, який має бути в Конституції України, полягає у забезпеченні "гарантованого представництва кримськотатарського народу".

Крім того, пропонується закріпити вищі представницькі органи кримськотатарського народу в Основному законі як органи, що обираються "корінним народом, по правилах, ним встановлених" – йдеться про Курултай та Меджліс.

Разом з тим, він сказав, що значущі для розвитку автономії питання мають ухвалюватися за попередньою згодою представницьких органів кримськотатарського народу.

"Такі принципи, на наше переконання, укріплюють територіальну цілісність України в Криму і унеможливлюють у майбутньому порушення державного суверенітету української держави на будь-якій її території", - сказав Чубаров.

Також він сказав, що треба передбачити, що Курултай повинен мати "право на конституційне подання з питань, які зачіпають права та інтереси кримськотатарського народу".