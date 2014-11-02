ЗМІ: П'ятий гумконвой Росії перетнув український кордон

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заступника начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олега Воронова.

За його словами, понад 50 вантажних автомобілів з гуманітарного конвою вирушили в Донецьк і стільки ж - в Луганськ.

Як стверджує російська сторона, серед вантажів - продукти харчування, будматеріали, пальне і медикаменти.

Читайте такожЧетвертий російський гумконвой нічого не вивіз з України - РНБОЦе вже п'ятий гуманітарний конвой, який Росія відправляє в Україну без її відома.

Як повідомляв УНІАН, до цього Росія вже чотири рази відправляла «гуманітарні конвої» на Донбас. Російські вантажівки перетинали кордон без згоди української влади і без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За даними РНБО України, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись в РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі військове обладнання. Також на цих «КамАЗ» в Росію вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.