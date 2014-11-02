Україна не брала участі в оформленні чергової "російської гуманітарки" – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

«2 листопада з 6-30 до 6-55 російська сторона, порушуючи міжнародні домовленості, в пункті пропуску «Донецьк» Російської Федерації здійснила переміщення до України 32 автомобілів чергового так званого «гуманітарного конвою». Українська міжвідомча група, яка тимчасово перебуває в пункті пропуску «Донецьк», участі в оформленні вантажу не брала, оскільки офіційних повідомлень від російської сторони про намір надати гуманітарний вантаж не надходило», - сказав Лисенко.

Читайте такожЗМІ: П'ятий гумконвой Росії перетнув український кордонЯк повідомляв УНІАН, до цього Росія вже чотири рази відправляла «гуманітарні конвої» на Донбас. Російські вантажівки перетинали кордон без згоди української влади і без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За даними РНБО України, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі військове устаткування. Також на цих «КамАЗах» до Росії вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.