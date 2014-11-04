На Черкащині зник голова ОВК № 198 з протоколами 4 комісій - Опора

Про це у понеділок повідомляють активісти Громадянської мережі "Опора".

По факту зникнення голови подано заяву до міліції. Там сказали, що додзвонитися до голови ОВК все ж таки вдалося і він має з’явитися на засіданні окружної комісії.

Згідно з даними ЦВК в окрузі № 198 опрацьовано 100 % протоколів. З відривом у 545 голосів переміг самовисуванець Сергій Рудик. На другому місці опинився Віктор Тимошенко, також самовисуванець.

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Вже кілька днів між кандидатами триває судова тяганина, так як Тимошенко не погоджується з результатами підрахунку голосів.

Також стало відомо, що системні адміністратори окружної комісії відмовляються працювати - про це вони подали заяву 3 листопада.

Окрім цього, у понеділок відбувався перерахунок бюлетенів з двох дільниць округу, згідно якого Рудик набрав ще два додаткових голоси.

Рішення про перерахунок дільниць прийняв Черкаський окружний апеляційний суд за позовом кандидата по округу Дмитра Чубіна (Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"), який також судиться з Рудиком.