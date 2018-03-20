Голові "виборчої комісії" в окупованому Криму повідомлено про підозру у державній зраді

Він є одним із основних фігурантів у підготовці та проведенні усіх незаконних виборів на території Криму та Севастополя.

Колишньому голові "виборчої комісії", який підготував та склав підсумковий протокол про нібито підтримку рішення щодо входження Криму до складу РФ на правах окремого суб’єкту, повідомлено про підозру у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність України та у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу.

Про це на сторінці Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Читайте такожВ Раді пропонують визнати Путіна нелегітимним"Прокуратурою Автономної Республіки Крим спільно із слідчим відділом ГУ СБУ в АРК (з дислокацією в м. Херсон) оголошено про підозру громадянину України - так званому голові незаконно утвореної на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим «Виборчої комісії Республіки Крим» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також державної зради", - написав він.

За його словами, підозрюваний був з 2010 року головою виборчої комісії Автономної Республіки Крим та погодився очолити комісію з проведення так званого «загальнокримського референдуму». Він забезпечив його підготовку та проведення, підготував та склав підсумковий протокол, в якому зазначалося про нібито підтримку рішення про входження Криму до складу РФ на правах окремого суб’єкту. Це, написав Лисенко, забезпечило незаконне "приєднання" півострову до Росії.

Читайте такожЄС отримав від України список причетних до організації і проведення виборів Путіна в КримуТакож, за версією слідства, підозрюваний забезпечив підготовку та проведення на території АР Крим та м. Севастополя незаконних виборів до органів місцевого самоврядування і законодавчих органів у 2014 році, незаконних виборів до Держдуми РФ у 2016 році та забезпечив підготовку та проведення у Криму незаконних виборів президента РФ 18 березня цього року.

За словами прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова, цей громадянин України є одним із основних фігурантів у підготовці та проведенні усіх незаконних виборчих процесів на території Криму.